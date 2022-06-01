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В Доброславе провели флешмоб-реквием в память об убитых россиянами детях

В Доброславе провели флешмоб-реквием в память об убитых россиянами детях

В Одесской области в поселке Доброслав прошел трогательный реквием по погибшим детям в Украине. Там почтили память детей, погибших в результате полномасштабной вооруженной агрессии российских оккупантов.

Об этом сообщает сайт Доброславской территориальной громады.

Там на школьных стульях местные выставили детские игрушки. Их количество было равное количеству погибших детей.

По состоянию на 1 июня 2022 официально известно о гибели от рук рашистов 243 украинских детей, 446 ранены, 139 находятся в розыске как пропавшие без вести. Эти цифры сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

С момента полномасштабного нападения России на Украину 24 февраля 2022 года в Одесской области погибли двое детей, трое получили ранения.

Однако эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Ранее сообщалось, что 23 апреля в результате попадания российской ракеты в ЖК «Тирас» в Одессе вместе с мамой и бабушкой погибла трехмесячная девочка Кира.

При обстреле 2 мая одна из рашистских ракет попала в жилой дом, в результате чего погиб 15-летний мальчик Владислав, несовершеннолетняя девушка попала в больницу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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