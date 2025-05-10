Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.
Гостей праздника ждут:
- яркие выступления детских коллективов – песни, танцы, творческие номера;
- мастер-класс по изготовлению подарков для мам – «создаем памятные сувениры вместе с детьми».
Начало мероприятия – в 12:00. Вход по билетам зоопарка.
«Приходите с семьей! Подарите мамам тепло, радость и яркие эмоции среди любимых животных. Проведем праздник вместе!», – призывают организаторы.
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