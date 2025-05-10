День матери в Одесском зоопарке
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Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

Гостей праздника ждут:

  • яркие выступления детских коллективов – песни, танцы, творческие номера;
  • мастер-класс по изготовлению подарков для мам – «создаем памятные сувениры вместе с детьми».

Начало мероприятия – в 12:00. Вход по билетам зоопарка.

«Приходите с семьей! Подарите мамам тепло, радость и яркие эмоции среди любимых животных. Проведем праздник вместе!», – призывают организаторы.

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