У День закоханих одеситів може підмочити – прогноз погоди на 14 лютого

Завтра, у середу, 14 лютого, день, коли багато хто відзначає День усіх закоханих, погода в Одесі та Одеській області обіцяє бути хоч і хмарною та подекуди трохи дощовою, але при цьому досить теплою для зими. Водночас уночі та вранці можливий сильний туман.
Такий прогноз Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 14 лютого
Синоптики прогнозують на завтра у Одесі хмарну погоду. Невеликий дощ. Вночі та вранці туман.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 14 лютого
На Одещині ця середа буде хмарною. Невеликий дощ. Вночі та вранці туман.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 7-12°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів.
Фото Марії Котової