У День закоханих одеситів може підмочити – прогноз погоди на 14 лютого

Цієї ночі Одеській області загрожує небезпечне природне явище За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на завтрашній день, середу, 14 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області оголошено підвищений рівень небезпеки через можливий сильний туман. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 12 лютого: чи чекати на примхи чи сюрпризи? За інформацією синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 12 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається досить тепла як для лютого погода. Суттєвих опадів не передбачається, але в області можливий невеликий дощ, а місцями – туман. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ