Украина уже более десяти лет отмечает победу над нацизмом в европейском формате – не празднует, а чтит память павших.

Во время Второй мировой войны украинская земля стала ареной ожесточенных боев, а миллионы жителей были мобилизованы, из которых половина погибла, а многие получили инвалидность.

Сегодня одесситы вспоминают жертв той войны, а также новых трагедий, вызванных российской агрессией. Мариуполь, Буча, Изюм – новые названия трагедий, которые мир должен помнить так же, как Освенцим и Бабий Яр. Украина продолжает сражаться не только за свою независимость, но и за безопасность всего человечества.

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Заявление МИД Украины накануне 9 мая и парада в Москве

«Более 6 миллионов украинцев воевали в рядах Красной Армии, сотни тысяч — в составе движений сопротивления и армий союзников антигитлеровской коалиции.

Сегодня против украинского народа, который является одним из народов-победителей над нацизмом и заплатил страшную цену за мир и свободу в Европе, ведется жестокая и неспровоцированная захватническая война. В ходе этой агрессии российские солдаты совершили сотни тысяч военных преступлений, убили уже 620 и ранили почти 2 тысячи, депортировали по меньшей мере 20 тысяч украинских детей.

Расстрелы гражданских, массовые могилы, изнасилования, мародерство, задержание гражданских заложников, пытки и казни военнопленных, использование оружия неизбирательного действия, удары по густонаселенным жилым кварталам, энергетике, гражданской инфраструктуре.

Российская армия совершила и продолжает совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве. Эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками».















