В день освобождения Одессы в городе усилят меры безопасности (видео)

В понедельник, 10 апреля, в день празднования 79-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков, в городе будут усилены меры безопасности.

Об этом сообщил новоназначенный руководитель Главка Нацполиции (ГУНП) в Одесской области Иван Жук.

В своем видеообращении к одесситам Иван Жук просит с пониманием отнестись к превентивным мерам, которые будут приняты полицейскими, не пренебрегать мерами безопасности, сигналами воздушной тревоги, избегать скоплений возле памятных мест, быть бдительными и законопослушными.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, в этот день на улицах Одессы правопорядок будут обеспечивать более полутысячи правоохранителей. Вход в памятные места в честь освободителей города будет осуществляться через пропускные пункты.

Кроме того, в полиции напоминают горожанам о запрете:

передвигаться по улицам после полуночи и до пяти часов утра, кроме случаев необходимости пройти в укрытие во время воздушной тревоги;

продавать алкогольные напитки после 22 часов вечера;

продавать и использовать пиротехнические средства, в том числе фейерверки, хлопушки и петарды;

использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов;

распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки на улицах, в закрытых спортивных сооружениях, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и других запрещенных законом местах, а также находиться в общественных местах в пьяном виде;

носить огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или устройства, кинжалы, финские ножи, кастеты или другое холодное оружие без предусмотренного законом разрешения.

Также следует не забывать о том, что всегда при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, что накануне в оккупированном Донецке установили билборды с надписями «Одесса, жди», а также разъясняла, несут ли эти призывы рашистов какую-либо угрозу нашему городу.

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