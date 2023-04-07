Полиция Одесской области получила нового начальника – кто он? (видео)

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области, сегодня, в пятницу, 7 апреля, Нового начальника полиции Одесчины (правда, с приставкой «исполняющий обязанности») представил личному составу начальник Департамента кадрового обеспечения Национальной полиции Украины полковник полиции Сергей Кобец.

Как отметил Сергей Кобец, ранее Иван Жук работал в подразделениях аппарата Главка Нацполиции Николаевской области, а также занимал руководящие должности в территориальных подразделениях полиции Николаевской и Полтавской областей. До сегодняшнего дня занимал должность начальника Соломенского районного управления ГУНП в Киеве.

«В это нелегкое для Украины время я хочу, чтобы все подразделения полиции Одесщины сгруппировались и сделали максимум для того, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности и чувствовал, что рядом всегда есть полиция, которая придет на помощь. Обязанность каждого полицейского, от рядового до начальствующего состава – обеспечивать правопорядок и мгновенно реагировать на все обращения граждан», – заявил новоназначенный начальник полиции.

С августа 2021 года одесский Главк возглавлял генерал полиции третьего ранга Николай Семенишин. Как стало известно, он подал в отставку.

Новый глава полиции Одесчины: что о нем известно?

Иван Васильевич Жук начал службу в органах внутренних дел в 2003 году участковым инспектором милиции в Николаевском городском управлении Управления МВД Украины в Николаевской области, а в 2018-2020 годах занимал должность начальника Новоодесского отдела полиции ГУНП в Николаевской области.

В 2014 году окончил Национальную академию внутренних дел.

В 2020-2021 годах – начальник Кременчугского районного управления полиции ГУНП в Полтавской области.

С октября 2021 года и до сегодняшнего дня – начальник Соломенского управления полиции ГУНП в г. Киеве.

Фото и видео пресс-службы ГУНП в Одесской области