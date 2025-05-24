Инцидент произошел не впервые: в июле 2023 года памятник уже подвергался вмешательству. Тогда неизвестные нанесли на него надпись «оккупант» и символ «Z». Еще раньше, в феврале 2022 года, художник Ярослав Войцеховский провел перфоманс, во время которого также нанес на постамент букву «Z», привлекая внимание к необходимости демонтажа объекта.

Общественная организация «Деколонизация. Украина» обратила внимание на то, что сейчас с постамента отсутствует табличка с именем Малиновского. Они задали вопрос, собираются ли городские власти официально демонтировать постамент, или назовут произошедшее актом вандализма.

В мае 2023 года район Одессы, названный в его честь, был переименован в Хаджибейский.

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