В 19:23 в Одессе и области прозвучал сигнал возщдушной тревоги. Сообщалось об активности оперативно-тактических ракетных ткомплексов в оккупированном Крыму и, соответственно, угрозе пуска баллистических ракет. Кроме того, в районе Черноморска был замечен дрон-разведчик «Орлан».

О взрыве в области мониторинговые Телеграм-каналы сообщили в 18:26. Сообщается, что есть «прилет». На месте поднимается столб дыма.

О жертвах и пострадавших на данный момент неизвестно.

В настоящее время тревога продолжается. Возможны повторные пуски баллистики и, к тому же, стало известно о взлете вражеского МиГ-31к – потенциального носителя аэробаллистических ракет «Кинжал».

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

Напомним, ранним утром 12 мая страна-террорист Россия ударила дронами по по Белгороду-Днестровскому.

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