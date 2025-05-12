Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки, последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области фиксируют правоохранители.
В результате удара дроном произошло разрушение с последующим возгоранием жилого дома, пожаре оперативно ликвидировали спасатели. Как сообщили в ГСЧС, привлекались 2 единицы техники и 11 пожарных.
Также во время атаки пострадала пожарная часть, выбито остекление окон, поврежден потолок.
К счастью, спасатели не пострадали.
Как сообщала «Одесская жизнь», Россия отвергла “30-дневное перемирие с понедельника”, атаковав Украину более сотней БПлА.