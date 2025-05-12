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Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки, последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области фиксируют правоохранители.

В результате удара дроном произошло разрушение с последующим возгоранием жилого дома, пожаре оперативно ликвидировали спасатели. Как сообщили в ГСЧС, привлекались 2 единицы техники и 11 пожарных.

 

Также во время атаки пострадала пожарная часть, выбито остекление окон, поврежден потолок. 

К счастью, спасатели не пострадали. 

Как сообщала «Одесская жизнь», Россия отвергла “30-дневное перемирие с понедельника”,  атаковав Украину более сотней БПлА.

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