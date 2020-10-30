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В Черноморске официально назвали победителя выборов мэра: кто он? (фото)

В Черноморске официально назвали победителя выборов мэра: кто он? (фото)

В Черноморске Одесской области официально подвели итоги выборов нового городского головы. Их утвердила городская избирательная комиссия. 

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По результатам выборов, которые состоялись 25 октября, новым мэром Черноморска стал Василий Гуляев, пишет “Думская

Он баллотировался от партии  «За Майбутнє». Ранее был сельским головой Молодежного, а также народным депутатом прошлого, 8-го созыва от партии «Відродження».  Гуляев получил 7754 голосов.

Второе место занял кандидат от ОПЗЖ, руководитель местного судоремонтного завода Михаил Дудников, которого поддержали  5715 человек.

Прежний мэр Черноморска Валерий Хмельнюк правил городом шесть каденций подряд, с 1994 года. Одна в  этот раз в выборах не участвовал.

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Фото: Думская

 

 

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