Мэр Черноморска решил не баллотироваться на новый срок

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Началась избирательная кампания, и вы могли заметить, что я «не мелькаю» в политическом пространстве. Хочу поставить вас в известность, что я принял решение не баллотироваться в мэры города в силу многих причин. Одна из основных – это то, что после столь длительного пребывания на посту городского головы, думаю, должно произойти обновление», – написал мэр Черноморска.

Хмельнюк занимает эту должность с 1994 года.

Ранее мы сообщали о новых кандидатах в мэры Одессы.