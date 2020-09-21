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Мэр Черноморска решил не баллотироваться на новый срок

Мэр Черноморска решил не баллотироваться на новый срок

Действующий городской голова Черноморска Одесской области Валерий Хмельнюк решил не баллотироваться на новый мэрский срок. 

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Об этом  он сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Началась избирательная кампания, и вы могли заметить, что я «не мелькаю» в политическом пространстве. Хочу поставить вас в известность, что я принял решение не баллотироваться в мэры города в силу многих причин. Одна из основных – это то, что после столь длительного пребывания на посту городского головы, думаю, должно произойти обновление», – написал мэр Черноморска.

Хмельнюк занимает эту должность с 1994 года.

Ранее мы сообщали о новых кандидатах в мэры Одессы.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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