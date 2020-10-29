Пожарный-«гастролер» сжег в Одессе 3 элитных авто

По данным прокуратуры Одесской области, пожарный и двое его сообщников получали заказы на поджог автомобилей в Одессе.

Так, в период с декабря 2019-го по апрель 2020 года «гастролеры» из Днепропетровщины за деньги подожгли три элитных авто в центре Одессы. Ущерб, нанесенный владельцам машин, оценили в более чем миллион гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Подельники поджигателя уже находятся под стражей.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о том, что сегодня утром, 29 октября, в Одессе загорелся ТРЦ «Ривьера». Возгорание удалось вовремя ликвидировать, обошлось без пострадавших.

Фото: пресс-служба прокуратуры Одесской области