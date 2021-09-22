В Черноморске будут брать кровь у желающих стать донорами

Завтра, 23 сентября, в городе Черноморске под Одессой пройдет день добровольной сдачи крови.

Каждый желающий может сдать кровь на втором этаже Черноморской поликлиники на базе отделения женской консультации.

Сбор крови пройдёт с 9:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт.

Донором может стать абсолютно любой здоровый гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющий медицинских противопоказаний к донорству.

Подробную информацию можно узнать по телефону 063-969-62-08 Анжела Викторовна.

При этом медики напоминают, что есть противопоказания к донорству, как абсолютные, так и временные.

К абсолютным относятся:

инфекционные болезни (туберкулез, сифилис, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, СПИД и др.);

паразитарные заболевания (эхинококкоз, токсоплазмоз и др.);

соматические заболевания (хронические болезни, злокачественные новообразования, болезни крови, наркомания, алкоголизм и др.).

Временные противопоказания имеют различные сроки в зависимости от причины. К ним относятся:

операции, в том числе аборты (запрет на 1 год);

нанесение татуировки, пирсинга или лечение иглоукалыванием (запрет на 1 год);

ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления);

период беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации);

период менструации (5 дней);

удаление зуба (10 дней);

прием лекарственных препаратов (две недели после окончания приема антибиотиков);

прием алкоголя (48 часов).

Также врачи рекомендуют накануне и в день сдачи крови не употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу и молочные продукты.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, какие права есть у доноров и какие им положены льготы.

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Источник: 04868.com.ua