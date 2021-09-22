В Черноморске будут брать кровь у желающих стать донорами

Завтра, 23 сентября, в городе Черноморске под Одессой пройдет день добровольной сдачи крови.
Каждый желающий может сдать кровь на втором этаже Черноморской поликлиники на базе отделения женской консультации.
Сбор крови пройдёт с 9:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт.
Донором может стать абсолютно любой здоровый гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющий медицинских противопоказаний к донорству.
Подробную информацию можно узнать по телефону 063-969-62-08 Анжела Викторовна.
При этом медики напоминают, что есть противопоказания к донорству, как абсолютные, так и временные.
К абсолютным относятся:
- инфекционные болезни (туберкулез, сифилис, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, СПИД и др.);
- паразитарные заболевания (эхинококкоз, токсоплазмоз и др.);
- соматические заболевания (хронические болезни, злокачественные новообразования, болезни крови, наркомания, алкоголизм и др.).
Временные противопоказания имеют различные сроки в зависимости от причины. К ним относятся:
- операции, в том числе аборты (запрет на 1 год);
- нанесение татуировки, пирсинга или лечение иглоукалыванием (запрет на 1 год);
- ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления);
- период беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации);
- период менструации (5 дней);
- удаление зуба (10 дней);
- прием лекарственных препаратов (две недели после окончания приема антибиотиков);
- прием алкоголя (48 часов).
Также врачи рекомендуют накануне и в день сдачи крови не употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу и молочные продукты.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, какие права есть у доноров и какие им положены льготы.
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Источник: 04868.com.ua