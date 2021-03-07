В Черноморске поймали нелегалов из Сирии

В порту Черноморска в Одесскаой области задержали двух сирийцев-нелегалов, которые прибыли в Украину в прицепе грузовика на пароме из Турции.

Как сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда, двух незаконных мигрантов обнаружили пограничники на борту парома, между грузовиками. Нелегалы прятались в фуре, а когда теплоход причалил, они распороли тент прицепа и пытались пробраться на берег.

У обоих задержанных были паспорта граждан Сирии. Нелегалы признались, что через Украину хотели проехать транзитом в Германию. Каждому из них поездка обошлась в 6 тысяч долларов.

Теперь сирийцев на том же пароме отправят назад в Турцию.

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