В Черном море пребывают 11 вражеских кораблей: готовится новый ракетный удар?

По состоянию на утро понедельника, 28 ноября 2022 года, в Черном море находится группировка российского флота в составе 11 кораблей и катеров. В их числе есть ракетоноситель, на борту которого 8 ракет морского базирования типа «Калибр». В этой связи угроза нанесения ракетных ударов как по Одесскому региону, так и по Украине в целом остается очень высокой.

Об этом сообщил в своем утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В то же время, по словам Братчука, ситуация в области сейчас полностью под контролем. Ночь прошла без сигналов воздушных тревог и обстрелов.

При этом напомним, что в настоящее время в Одессе и области продолжаются экстренные отключения света. Ранее составленные графики плановых отключений не действуют.

А по данным оперативного командования «Юг», несмотря на смещение линии фронта на южном направлении, Одесса и Одесская область остаются в приоритете российских оккупантов. Враг периодически пытается вести воздушную разведку при помощи беспилотников. Однако, по информации военных, высадка морского десанта маловероятна. Тем не менее, в военном командовании не исключают диверсионно-разведывательную работу рф с привлечением водолазов.

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