Война в Украине: ситуация на фронте к утру 28 ноября

Оперативная информация по состоянию на утро 28 ноября 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались двести семьдесят восьмые сутки русского широкомасштабного вторжения.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины. Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери. Ожидается переброска отдельных подразделений противника с территории республики Беларусь, где они проходили боевую подготовку.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Новобахмутовка, Опросное, Водяное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области.

Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам в Разумовке Запорожской области и Мусеевке на Днепропетровщине, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам.

Сохраняется угроза ракетных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

Подразделения белорусских сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого союзного государства российской федерации и республики Беларусь, выполняют задачи по усилению участка государственной границы.

На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Янжуловка, Николаевка и Галагановка Черниговской области и Свободная Слобода Сумской области.

На Слобожанском направлении враг обстреливал из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирево, Волчанск, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам Бологовки, Каменки, Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового Харьковской области.

На Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневого поражения из танков и артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Донецк.

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районам населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты в позиционной обороне. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

Противник продолжает нести значительные потери. Подтверждено поражение объекта российских захватчиков в районе населённого пункта Энергодар. 26 ноября этого года уничтожены 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Черниговка Запорожской области, в результате действий Сил обороны, около 80 захватчиков получили ранения. Число погибших оккупантов уточняется.

Зафиксировано около 30 единиц поврежденной военной техники противника на ремонте в населенном пункте Голая Пристань Херсонской области.

В целях дискредитации Сил обороны, российские оккупанты обстреливают населенные пункты, перекладывая ответственность на Вооруженные Силы Украины. Кроме того, враг распространяет дезинформацию, что граждан Украины с освобожденных территорий задерживают украинские военные для увеличения обменного фонда, обвиняя их в сотрудничестве с оккупантами.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный военный объект врага.

Главное из свежего отчета Американского института изучения войны

Российские военные четко оценивают, что украинские силы могут форсировать реку Днепр и вести контрнаступательные операции в восточной части Херсонской области, возможно, угрожая всем критически важным наземным коммуникациям от Крыма до материка.

Российские войска на линии Сватово-Кременная ведут оборонительные операции в районе Купянска и наступательные операции к западу от Кременной.

Российские источники сообщили, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременной.

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Российские войска нанесли удары по городам Днепр, Кривой Рог и Запорожье.

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