В Черном море перевернулась лодка с людьми: есть погибшие

В Черном море вблизи острова Березань перевернулась лодка с людьми. Погибли два человека и еще один пропал без вести.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области, перевернутую алюминиевую лодку с телами двух погибших мужчин нашел накануне утром местный рыбак и сразу же позвонил спасателям.

Спасатели добрались до места трагедии на резиновой лодке. Тела мужчин 1949 и 1961 годов рождения транспортировали на берег.

По словам очевидца, в лодке было три человека. Тело третьего мужчины 1967 года рождения ищут.

Как сообщала “Одесская жизнь”, две недели продолжались поиски боцмана сухогруза Right Step, который пропал, упав в воду в порту Рени. На прошлой неделе моряка нашли мертвым в Черном море у побережья Румынии.

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Фото: Бессарабия.UA