В Черном море горит очередной русский военный корабль, – СМИ

Судя по всему, россия могла потерять в Черном море еще один военный корабль. Что же произошло на этот раз?

По предварительной информации «24 канала», ссылающегося на источники в украинской разведке, в ночь на 12 мая внезапно загорелся корабль проекта 23120 (таких в россии только два – «Всеволод Бобров» и «Эльбрус»), который следовал шел в направлении острова Змеиного. Причина пожара на данный момент неизвестна.

Впоследствии продолжалась операция по спасению экипажа.

«Полночи обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. Вроде бы это россиянам удалось и судно таки пришвартовали в порту»,

– сообщает источник.

Надолго ли корабль вышел из строя, пока неизвестно, но, по предварительным данным, судно нужно будет серьезно ремонтировать.

Учитывая, что корабли проекта 23120 можно считать новейшими, даже временная потеря одного из них в условиях войны является для оккупантов критической. Тем более что в случае необходимости вывода корабля за пределы Черного моря обратно его Турция не пропустит.

Корабли типа 23120 «Всеволод Бобров» и «Эльбрус» были спущены на воду всего несколько лет назад. Их длина – 95 метров, ширина – 22 метра, осадка – 9 метров, водоизмещение – 9500 тонн. Экипаж – 27 человек. Корабли могут развивать скорость до 18 узлов.

Отметим, что уже не первый раз рашисты «становятся на одни те же грабли» именно возле острова Змеиного. А спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук даже окрестил это место «Змеебаевкой» (по аналогии с прославившейся во время войны Чернобаевкой).

Как сообщалось ранее, утром 2 мая украинский беспилотник «Байрактар» уничтожил в районе острова Змеиного два российских катера типа «Раптор».

А в апреле в окрестностях острова Змеиного был потоплен флагман российского флота ракетный крейсер «Москва».

После этого без прикрытия и снабжения осталась российская группировка на Змеином. Вооруженные силы Украины подвергают ее артиллерийским обстрелам, уничтожая вражескую технику и живую силу на острове.

Фото с Телеграм-канала «Думская»