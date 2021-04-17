Новости Одессы и Одесской области

В Черное море вошли два больших российских военных корабля

В Черное море вошли два больших российских военных корабля

Два больших десантных корабля Северного флота России прошли пролив Босфор в Турции и вошли в акваторию Черного моря.

Как сообщает турецкое издание Sabah, корабли Военно-морских сил РФ «Александр Отраковский» и «Кондопога» утром пятницы, 16 апреля вошли в пролив Дарданеллы со стороны Эгейского моря и сегодня утром завершили переход через Босфор.

Также сообщается, что российские военные корабли «из соображений безопасности» сопровождал катер береговой охраны Турции.

Также пресс-служба Южного военного округа Минобороны России сообщает, что сегодня отряд российских кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Всего туда направили 15 кораблей.

Среди кораблей – три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. Отмечается, что корабли переходят в Черное море «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения».

Сообщается, что экипажи катеров примут участие в зачетных морских учениях.

Напомним, ночью 15 апреля в Азовском море российские катера осуществили провокацию в отношении группы катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, находившихся на боевом дежурстве.

Фото: sabah.com.tr

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить