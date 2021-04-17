В Черное море вошли два больших российских военных корабля

Два больших десантных корабля Северного флота России прошли пролив Босфор в Турции и вошли в акваторию Черного моря.

Как сообщает турецкое издание Sabah, корабли Военно-морских сил РФ «Александр Отраковский» и «Кондопога» утром пятницы, 16 апреля вошли в пролив Дарданеллы со стороны Эгейского моря и сегодня утром завершили переход через Босфор.

Также сообщается, что российские военные корабли «из соображений безопасности» сопровождал катер береговой охраны Турции.

Также пресс-служба Южного военного округа Минобороны России сообщает, что сегодня отряд российских кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Всего туда направили 15 кораблей.

Среди кораблей – три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. Отмечается, что корабли переходят в Черное море «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения».

Сообщается, что экипажи катеров примут участие в зачетных морских учениях.

Напомним, ночью 15 апреля в Азовском море российские катера осуществили провокацию в отношении группы катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, находившихся на боевом дежурстве.

Фото: sabah.com.tr