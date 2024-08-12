В части Одессы сегодня, 12 августа, отключат свет: адреса

В понедельник, 12 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировала ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы до вечера остались без света. Энергетики сообщают адреса выключений.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Маршала Бабаджаняна, 1-24а,
- Поездная, 5,5а,6,
- Шота Руставели, 35-53/корп.1,
- пер. Парашютный, 1а-8б,
- пер. Рекордный, 1-7/корп.1.
Работы до 19:00:
- Цветочная, 1-21,
- Кордонная, 25-74,
- Алексея Косяченко, 2-54,
- Святослава Рихтера, 33-109,
- Татьяны Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,
- Кострова, 7, 30, 34, 37а,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 114, 116,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- пер. Ковровый, 5,7,9,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- Апрельская, 20-33/1,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
- Сельская, 29-44,
- Туристская , 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99,
- Малишевского (Гастело), 9-55,
- Клименко, 25, 33в.