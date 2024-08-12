Новости Одессы и Одесской области

В части Одессы сегодня, 12 августа, отключат свет: адреса

В части Одессы сегодня, 12 августа, отключат свет: адреса

В понедельник, 12 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировала ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы до вечера остались без света. Энергетики сообщают адреса выключений.

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Маршала Бабаджаняна, 1-24а,
  • Поездная, 5,5а,6,
  • Шота Руставели, 35-53/корп.1,
  • пер. Парашютный, 1а-8б,
  • пер. Рекордный, 1-7/корп.1.

Работы до 19:00:

  • Цветочная, 1-21,
  • Кордонная, 25-74,
  • Алексея Косяченко, 2-54,
  • Святослава Рихтера, 33-109,
  • Татьяны Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,
  • Кострова, 7, 30, 34, 37а,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Платанова, 1-126,
  • Радостная, 114, 116,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2,
  • пер. Ковровый, 5,7,9,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • Апрельская, 20-33/1,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
  • Сельская, 29-44,
  • Туристская , 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99,
  • Малишевского (Гастело), ​​9-55,
  • Клименко, 25, 33в.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua