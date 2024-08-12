У частині Одеси сьогодні, 12 серпня, вимкнуть світло: адреси

У понеділок, 12 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” запланувала ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити до вечора залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси вимкнень.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Маршала Бабаджаняна, 1-24а,
- Поїздна, 5,5а,6, Шота Руставелі, 35-53/корп.1,
- пров. Парашутний, 1а-8б,
- пров. Рекордний, 1-7/корп.1.
Роботи до 19:00:
- Квіткова, 1-21,
- Кордонна, 25-74,
- Олексія Косяченко, 2-54,
- Святослава Ріхтера, 33-109,
- Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,
- пров. Кострова, 7, 30,34, 37а,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 114, 116,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Килимовий, 5,7,9,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- Квітнева, 20-33/1,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
- Сільська, 29-44, Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
- Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99,
- Малішевського (Гастело), 9-55,
- Клименко, 25, 33в.