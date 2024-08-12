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У частині Одеси сьогодні, 12 серпня, вимкнуть світло: адреси

У частині Одеси сьогодні, 12 серпня, вимкнуть світло: адреси

У понеділок, 12 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” запланувала ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити до вечора залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси вимкнень.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Маршала Бабаджаняна, 1-24а,
  • Поїздна, 5,5а,6, Шота Руставелі, 35-53/корп.1,
  • пров. Парашутний, 1а-8б,
  • пров. Рекордний, 1-7/корп.1.

Роботи до 19:00:

  • Квіткова, 1-21,
  • Кордонна, 25-74,
  • Олексія Косяченко, 2-54,
  • Святослава Ріхтера, 33-109,
  • Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а, 14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,
  • пров. Кострова, 7, 30,34, 37а,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Платанова, 1-126,
  • Радісна, 114, 116,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.2,
  • пров. Килимовий, 5,7,9,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • Квітнева, 20-33/1,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
  • Сільська, 29-44, Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15,
  • Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99,
  • Малішевського (Гастело), 9-55,
  • Клименко, 25, 33в.
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