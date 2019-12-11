В центре Одессы засняли, как спасатели тушили пожар с дырявыми шлангами (видео)

На углу улиц Ришельевской и Малой Арнаутской загорелся магазин. К счастью, никто не пострадал. Но сложившаяся на месте ситуация заставила одесситов взгрустнуть.

Так, на место вызвали пожарных. Те прибыли и принялись готовиться к ликвидации возгорания.

Когда же спасатели достали шланги и стали их разматывать, очевидцы заметили, что они потерты и треснуты в нескольких местах.

А когда включили воду, один из шлангов и вовсе лопнул. Вода потекла у магазина по улице. Кое-как прикрывая дыру, спасатели сумели потушить разгоревшееся пламя.

Факт происшедшего сняли на видео оказавшиеся поблизости репортеры 7 канала. Горожане после этого заговорили о том, что не все так хорошо с экипировкой и наличием необходимого у одесских спасателей. Кое-что давно пора бы обновить.

К слову, недавно мы писали о том, что дизайнер купил сотрудникам ГСЧС 20 пар новых берцев, так как разбирать завалы после пожара на улице Троицкой в тех, что им выдали, оказалось проблематично.

Фото, видео: 7 канал

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