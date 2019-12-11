Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы засняли, как спасатели тушили пожар с дырявыми шлангами (видео)

В центре Одессы засняли, как спасатели тушили пожар с дырявыми шлангами (видео)

На углу улиц Ришельевской и Малой Арнаутской загорелся магазин. К счастью, никто не пострадал. Но сложившаяся на месте ситуация заставила одесситов взгрустнуть.

Так, на место вызвали пожарных. Те прибыли и принялись готовиться к ликвидации возгорания.

Когда же спасатели достали шланги и стали их разматывать, очевидцы заметили, что они потерты и треснуты в нескольких местах.

А когда включили воду, один из шлангов и вовсе лопнул. Вода потекла у магазина по улице. Кое-как прикрывая дыру, спасатели сумели потушить разгоревшееся пламя.

Факт происшедшего сняли на видео оказавшиеся поблизости репортеры 7 канала. Горожане после этого заговорили о том, что не все так хорошо с экипировкой и наличием необходимого у одесских спасателей. Кое-что давно пора бы обновить.

К слову, недавно мы писали о том, что дизайнер купил сотрудникам ГСЧС 20 пар новых берцев, так как разбирать завалы после пожара на улице Троицкой в тех, что им выдали, оказалось проблематично.

Фото, видео: 7 канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить