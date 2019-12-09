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Новости Одессы и Одесской области

Известный одесский дизайнер передал спецобувь спасателям, разбирающим завалы после пожара

Известный одесский дизайнер передал спецобувь спасателям, разбирающим завалы после пожара

Чтобы работать на месте пожара на улице Троицкой, у многих сотрудников одесского отдела ГСЧС не было подходящей обуви.

Она буквально разваливалась, стоило спасателю наступить опрометчиво на гвоздь или острые обломки.

Об этом со ссылкой на штаб горслужбы рассказал на странице в Facebook известный дизайнер, организатор проекта Odessa Fashion Day Константин Леонтьев.

Совместно с товарищем он закупил для спасателей 20 пар новых берцев.

«С экрана одна болтовня и собрания стрелочников. А по факту – только гул генератора, стеклянные глаза матерей, уставшие и грязные спасатели в старой обуви, – написал дизайнер. – Нет сил и желания осуждать, проще встать, приехать и помочь».

Как рассказал Константин Леонтьев, нашлись добрые люди, которые открыли ночью магазин, да еще и вручили в подарок к обуви балаклавы. А таксист, который подвозил одесситов, отказался брать деньги за проезд.

«Не все так плохо, но лучше без потерь, – отметил дизайнер. – Берегите друг друга. Мы все живем на одном шарике!».

Отметим, что сложившаяся ситуация сплотила одесситов. Горожане организовали штаб помощи, подвозили родным жертв пожара и спасателям еду, фонарики, теплые вещи, а также угощали кофе.

Горожане оказывали помощь родным потерпевших и погибших, а спасателей снабжали всем, чего им не хватало

Горожане оказывали помощь родным потерпевших и погибших, а спасателей снабжали всем, чего им не хватало

Фото: Facebook  Константина Леонтьева

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