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В центре Одессы запретят проезд по части одной из улиц

В центре Одессы запретят проезд по части одной из улиц

С 1 августа проезд по участку улицы Пироговской от проспекта Шевченко до Французского бульвара будет закрыт.

Об этом сообщил руководитель Департамента транспорта одесской мэрии Артем Сидоренко.

Причиной запрета проезда в горсовете называют условия правового режима военного положения.

Поэтому, по требованию военных, временно будет ограничено движение транспортных средств по ул. Пироговская, между проспектом Шевченко и Французским бульваром.

Ограничение вступает в силу с 1 августа 2022 г. и продлится до особого распоряжения или до отмены военного положения в Украине.

КУ СМЭП установит на данном участке Пироговской ссоответствующие знаки и информационные таблички.

запрет проезда по части Пироговской

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в том же районе города отменили две троллейбусные остановки.

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