В центре Одессы тушат трансформатор – есть угроза взрыва (фото)

Сегодня днем, в пятницу, 18 февраля, в центре Одессы, на улице Преображенской, загорелся трансформатор.

Как сообщают местные Телеграм-каналы, электрический распределить воспламенился от короткого замыкания. Прибывшие спасатели пытались его потушить, однако распределитель не сдался и вспыхнул с новой силой.

Из-за большой вероятности взрыва пожарные настоятельного просили людей не подходить близко к месту ЧП.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что на ночном пожаре в Измаиле трагически погибли супруги.

Фото 7 канала

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