Сегодня в Одессе пройдет морской парад: во сколько начало и где смотреть

Сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины в Одессе пойдет парад Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. В нем примут участие боевые корабли и авиация ВМС.
Парад начнется в 10:00. Наблюдать его можно будет на пляже Ланжерон, хотя многие элементы парада будут видны со всех пляжей города.
В программе:
- Прохождение боевых кораблей, катеров и судов,
- Пролет морской авиации и Воздушных Сил ВСУ. Летчики будут демонстрировать фигуры пилотажа самолетами легкомоторной гражданской авиации.
- Прохождение кораблей стран-партнеров, Госпогранслужбы и яхт Одесской областной Федерации парусного спорта.
- Морские десантники покажут высадку, огневое поражение береговых целей и артиллерийский бой с катерами «противника».
- Вечером корабли выстроятся в порту и на них зажгут ночную иллюминацию.
- В здании Морского вокза пройдет показ техники и вооружений ВМС ВС Украины.
Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть 24 августа на странице Офиса президента в Facebook; а также на YouTube-канале Офиса президента. Кроме того, на Facebook- странице ВМС ВСУ – тоже можно смотреть онлайн.
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