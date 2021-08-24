Сегодня в Одессе пройдет морской парад: во сколько начало и где смотреть

Сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины в Одессе пойдет парад Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. В нем примут участие боевые корабли и авиация ВМС.

Парад начнется в 10:00. Наблюдать его можно будет на пляже Ланжерон, хотя многие элементы парада будут видны со всех пляжей города.

В программе:

Прохождение боевых кораблей, катеров и судов,

Пролет морской авиации и Воздушных Сил ВСУ. Летчики будут демонстрировать фигуры пилотажа самолетами легкомоторной гражданской авиации.

Прохождение кораблей стран-партнеров, Госпогранслужбы и яхт Одесской областной Федерации парусного спорта.

Морские десантники покажут высадку, огневое поражение береговых целей и артиллерийский бой с катерами «противника».

Вечером корабли выстроятся в порту и на них зажгут ночную иллюминацию.

В здании Морского вокза пройдет показ техники и вооружений ВМС ВС Украины.

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть 24 августа на странице Офиса президента в Facebook; а также на YouTube-канале Офиса президента. Кроме того, на Facebook- странице ВМС ВСУ – тоже можно смотреть онлайн.

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