В центре Одессы отключат отопление: список улиц

Сегодня, в субботу, 4 марта 2023 года, ряд улиц в центре Одессы снова останутся без теплоснабжения из-за необходимости проведения неотложных аварийно-технических работ.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», ссылаясь на информацию КП «Теплоснабжение города Одессы».
Так, сегодня теплоснабжение будет отсутствовать на следующих улицах:
- Греческая;
- Польская;
- Канатная;
- Жуковского;
- Маразлиевская;
- Успенская;
- Троицкая;
- Черноморская;
- Ольгиевская;
- Коблевская;
- Новосельского;
- Княжеская;
- Пастера,
а также переулках:
- Нахимова;
- Обсерваторный;
- Лидерсовский;
- Сабанский.
Ориентировочное время окончания работ – 20:00.
Отметим, что на тех же улицах должны были отключить отопление и в пятницу, 3 марта.
А в четверг, 2 марта, сообщалось об отключении теплоснабжения на поселке Котовского.