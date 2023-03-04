В центре Одессы отключат отопление: список улиц

Сегодня, в субботу, 4 марта 2023 года, ряд улиц в центре Одессы снова останутся без теплоснабжения из-за необходимости проведения неотложных аварийно-технических работ.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», ссылаясь на информацию КП «Теплоснабжение города Одессы».

Так, сегодня теплоснабжение будет отсутствовать на следующих улицах:

Греческая;

Польская;

Канатная;

Жуковского;

Маразлиевская;

Успенская;

Троицкая;

Черноморская;

Ольгиевская;

Коблевская;

Новосельского;

Княжеская;

Пастера,

а также переулках:

Нахимова;

Обсерваторный;

Лидерсовский;

Сабанский.

Ориентировочное время окончания работ – 20:00.

Отметим, что на тех же улицах должны были отключить отопление и в пятницу, 3 марта.

А в четверг, 2 марта, сообщалось об отключении теплоснабжения на поселке Котовского.