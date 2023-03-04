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В центре Одессы отключат отопление: список улиц

В центре Одессы отключат отопление: список улиц

Сегодня, в субботу, 4 марта 2023 года, ряд улиц в центре Одессы снова останутся без теплоснабжения из-за необходимости проведения неотложных аварийно-технических работ.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», ссылаясь на информацию КП «Теплоснабжение города Одессы».

Так, сегодня теплоснабжение будет отсутствовать на следующих улицах:

  • Греческая;
  • Польская;
  • Канатная;
  • Жуковского;
  • Маразлиевская;
  • Успенская;
  • Троицкая;
  • Черноморская;
  • Ольгиевская;
  • Коблевская;
  • Новосельского;
  • Княжеская;
  • Пастера,

а также переулках:

  • Нахимова;
  • Обсерваторный;
  • Лидерсовский;
  • Сабанский.

Ориентировочное время окончания работ – 20:00.

Отметим, что на тех же улицах должны были отключить отопление и в пятницу, 3 марта.

А в четверг, 2 марта, сообщалось об отключении теплоснабжения на поселке Котовского.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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