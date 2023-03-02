Где в Одессе отключат отопление 2 марта: список улиц

Сегодня, в четверг, 2 марта, в Одессе временно останутся без отопления жители ряда улиц на поселке Котовского.
Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», теплоснабжение будет временно ограничено из-за ремонтных работ.
В частности, без тепла останутся такие улицы:
- Крымская;
- Семена Палия;
- Десантный бульвар;
- Марсельская;
- 40 лет обороны Одессы;
- Заболотного;
- Ростовская;
- Сахарова.
Теплоснабжение будет восстановлено сегодня ориентировочно к 18:00.
Ранее из-за аварийных работ без отопления оставались несколько улиц в центре Одессы.