Где в Одессе отключат отопление 2 марта: список улиц

Часть Одессы сегодня останется без отопления В домах в центре города сегодня отключат отопление до вечера. Тепловикам надо провести срочные аварийные работы. ПОДРОБНЕЕ

Мэр Одессы рассказал о ситуации в городе и пожаловался на ДТЭК Город сейчас активно переводит питание своей инфраструктуры на генераторы. Речь идет о котельных, насосных и бюветах. При этом у мэрии есть претензии к поставщику электричества – “Одесским электросетям” ПОДРОБНЕЕ

Теплу быть: Одесские котельные получили генераторы Два генератора на 150 и 170 кВт получило Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» от литовских партнеров. ПОДРОБНЕЕ