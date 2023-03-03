В Одессе 3 марта отключат отопление: список улиц

Сегодня, в пятницу, 3 марта 2023 года, ряд улиц в центре Одессы временно останутся без отопления.

По информации коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы», сегодня в связи с проведением безотлагательных аварийно-технических работ теплоснабжение будет отсутствовать на следующих улицах:

Греческая;

Польская;

Канатная;

Жуковского;

Маразлиевская;

Успенская;

Троицкая;

Черноморская;

пер. Нахимова;

пер. Обсерваторный;

Лидерсовский бульвар.

Работы будут завершены ориентировочно в 20:00.

Ранее в Одессе должны были отключить отопление на поселке Котовского.