В Одессе 3 марта отключат отопление: список улиц

Сегодня, в пятницу, 3 марта 2023 года, ряд улиц в центре Одессы временно останутся без отопления.
По информации коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы», сегодня в связи с проведением безотлагательных аварийно-технических работ теплоснабжение будет отсутствовать на следующих улицах:
- Греческая;
- Польская;
- Канатная;
- Жуковского;
- Маразлиевская;
- Успенская;
- Троицкая;
- Черноморская;
- пер. Нахимова;
- пер. Обсерваторный;
- Лидерсовский бульвар.
Работы будут завершены ориентировочно в 20:00.
Ранее в Одессе должны были отключить отопление на поселке Котовского.