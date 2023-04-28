Штормовое предупреждение: городские власти просят ограничить передвижение по Одессе

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: до конца 28 апреля 2023 года в Одессе и области сохранятся порывы северного ветра 15-18 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть внимательными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их может прибить к берегу, а также есть вероятность их дрейфования вдоль побережья.

В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что угроза нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мин, особенно в штормовую погоду.

В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

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