В центре Одессы обустраивают игровую зону для детей с особыми потребностями

Детскую площадку, приспособленную для малышей с инвалидностью, строят на Соборной площади.

Коммунальщики уже снесли площадку, построенную там около 12 лет назад. На ее месте появится инклюзивное игровое пространство.

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

К площадке будут вести специальные подъезды, по которым легко передвигаться на инвалидной коляске. А на ее территории игровые элементы сделают такими, чтобы ребенок мог тренировать там вестибулярный аппарат, развивать координацию движений и тактильных чувств.

Эта площадка, говорят горсовете, – пока самая большая в Одессе. Ее площадь – 960 кв. м.

Однако это не единственная безбарьерная зона в городе. Подобную уже открыли на улице Левитана, 101а, что на Таирова.

А на Крымском бульваре в сквере появился целый парк развлечений, куда можно приводить детей с ограниченными возможностями.

Кроме того, инклюзивную площадку строят на улице Канатной, 101. В ближайших планах – еще одно безбарьерное пространство обустроить на поселке Котовского.

Фото: пресс-служба одесской мэрии

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