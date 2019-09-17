В центре Одессы обустраивают игровую зону для детей с особыми потребностями

Детскую площадку, приспособленную для малышей с инвалидностью, строят на Соборной площади.
Коммунальщики уже снесли площадку, построенную там около 12 лет назад. На ее месте появится инклюзивное игровое пространство.
Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.
К площадке будут вести специальные подъезды, по которым легко передвигаться на инвалидной коляске. А на ее территории игровые элементы сделают такими, чтобы ребенок мог тренировать там вестибулярный аппарат, развивать координацию движений и тактильных чувств.
Эта площадка, говорят горсовете, – пока самая большая в Одессе. Ее площадь – 960 кв. м.
Однако это не единственная безбарьерная зона в городе. Подобную уже открыли на улице Левитана, 101а, что на Таирова.
А на Крымском бульваре в сквере появился целый парк развлечений, куда можно приводить детей с ограниченными возможностями.
Кроме того, инклюзивную площадку строят на улице Канатной, 101. В ближайших планах – еще одно безбарьерное пространство обустроить на поселке Котовского.
Фото: пресс-служба одесской мэрии
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