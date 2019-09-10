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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе уберут опасные детские площадки

В Одессе уберут опасные детские площадки

Не все детские и спортивные площадки города соответствуют нормам безопасности. Городские власти намерены демонтировать те, которые противоречат допустимым параметрам.

Как сообщил сообщил первый заместитель мэра Анатолий Орловский, остальные площадки закрепят за управляющими компаниями, которые обслуживают тот или иной дом. Эти компании будут должны поддерживать детские площадки в надлежащем состоянии.

«Уже закреплены 80% площадок. Работа в этом направлении продолжается», – цитирует А.Орловского издание Odessit.ua.

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