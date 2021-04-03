В центре Одессы Hyundai сбил трех парней и скрылся

Сегодня днем в Приморском районе Одессы водитель автомобиля Hyundai сбил трех пешеходов и скрылся с места ДТП, но вскоре был найден и задержан.

По данным Патрульной полиции в Одесской области, двое 18-летних парней и один 19-летний юноша переходили дорогу по пешеходному переходу у Александровского сквера, когда на них наехал Hyundai. В результате все трое получили травмы и были госпитализированы.

Патрульные опросили свидетелей происшествия и выяснили, в какую сторону уехал виновник ДТП. Вскоре нашли автомобиль с характерным повреждением лобового стекла.

Общаясь с инспекторами, водитель признался в содеянном. Для выяснения всех обстоятельств происшествия его передали следователю.

Как сообщала «Одесская жизнь» в ночь на субботу 3 апреля, в Одессе водитель «скорой помощи» врезался в припаркованный на обочине автомобиль Daewoo.

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Фото: Facebook-страница Патрульной полиции Одесской области