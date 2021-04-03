Уснул за рулем: в Одессе водитель скорой протаранил Daewoo

Сегодня ночью в Суворовском районе Одессы, на улице Атамана Головатого, произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового авто.
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По информации Патрульной полиции Одесской области, «скорая» врезалась в припаркованный на обочине автомобиль Daewoo.
Предварительно, водитель «скорой» уснул за рулем.
На момент аварии в салоне Daewoo был водитель, которого зажало дверью. Чтобы он мог выбраться, понадобилась помощь спасателей, но обошлось без травм.
Также сообщается, что в машине «скорой» находилась женщина с ребенком. В результате женщина получила травму позвоночника, а ее дочь – ушибы головы.
В аварии пострадала и фельдшер скорой помощи. Ее госпитализировали.
Идет следствие.
Фото пресс-службы Патрульной полиции Одесской области