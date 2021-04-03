Уснул за рулем: в Одессе водитель скорой протаранил Daewoo

Сегодня ночью в Суворовском районе Одессы, на улице Атамана Головатого, произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового авто.

По информации Патрульной полиции Одесской области, «скорая» врезалась в припаркованный на обочине автомобиль Daewoo.

Предварительно, водитель «скорой» уснул за рулем.

На момент аварии в салоне Daewoo был водитель, которого зажало дверью. Чтобы он мог выбраться, понадобилась помощь спасателей, но обошлось без травм.

Также сообщается, что в машине «скорой» находилась женщина с ребенком. В результате женщина получила травму позвоночника, а ее дочь – ушибы головы.

В аварии пострадала и фельдшер скорой помощи. Ее госпитализировали.

Идет следствие.

Фото пресс-службы Патрульной полиции Одесской области