В центр Одессы не хотят пускать грузовики – когда и на сколько? (видео)

В мэрии Одессы придумали, как разгрузить центр города: ограничить заезд в центр грузовых машин в часы пик. Об этом заявил вице-мэр Дмитрий Жеман.

«Мы хотим ограничить заезд в центр города в часы пик грузовых машин, которые занимаются подвозом товаров в магазины, выгрузкой и разгрузкой товаров», – сказал Жеман в своем еженедельном видеообращении к одесситам.

Также запрет будет касаться машин-бетоновозов и грузовиков, развозящих стройматериалы.

«Я думаю, нам это поможет достаточно серьезно разгрузить улицы горда в часы пик», – полагает вице-мэр.

По его словам, претворять в жизнь эту инициативу в мэрии планируют ориентировочно в апреле-мае. Так, решение уже выносится на рассмотрение исполнительного комитета горсовета.

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