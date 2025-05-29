Об этом сообщил сегодня городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

Он рассказал, что погибший Защитник Украины родился в селе Красный Яр Килийского района, учился в Приозернянской школе. Он увлекался спортом и историей, и именно поэтому поступил в Измаильский государственный гуманитарный университет на исторический факультет. Однако после окончания учебы принял присягу на верность украинскому народу и пошел на военную службу. А по ее завершении выбрал одну из самых мирных профессий – начал работать в одном из измаильских магазинов строительных материалов.

«С первых дней полномасштабного военного вторжения России в Украину Виктор Акчебаш вступает в Тероборону, чтобы защитить от российских террористов собственную семью и родную страну. Вместе с побратимами выполняет боевые задания – в том числе под Покровском и на Сумщине… Его ждали дома с Победой и радовались каждому звонку, каждой смс-ке…», – пишет в своем Телеграм-канале Андрей Абрамченко.

Но 27 мая 2025 года пришло трагическое известие, что Виктор Акчебаш погиб, выполняя боевое задание по защите территориальной целостности и независимости Украины от российских террористов.

Защитника Украины похоронят на Аллее Славы на Новом кладбище Измаила.

Вечная Слава и Вечная Память Украинскому Воину!

Как сообщала «Одесская жизнь», 28 мая 2025 года, в городе Черноморске Одесской области на фасаде лицея №6 установили мемориальную доску павшему защитнику Украины – матросу Вооруженных сил Украины Павлу Данилейчуку.