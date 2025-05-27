О гибели бойца сообщили на официальной странице 808 Днестровской отдельной бригады поддержки.

Александр родился в селе Мирнополье Одесской области, окончил Одесский профессиональный лицей морского транспорта и работал сварщиком. В июле 2023 года он вступил в ряды 808 Днестровской ОБРП и проходил службу в инженерно-саперном подразделении.

Он участвовал в разминировании освобожденных территорий Херсонщины, а с августа 2024 года выполнял боевые задания на Сумском направлении, прокладывая пути для украинских войск.

24 мая 2025 года Александр Чумаченко погиб во время выполнения боевого задания.

Похоронят Героя в его родном поселке Мирнополье Теплицкой громады. О точной дате и времени захоронения сообщат местные власти.

Земляков призывают достойно проводить Александра в последний путь.

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