Коронавирус 28 ноября: в Одесской области более тысячи больных за сутки

По состоянию на утро субботы, 28 ноября, в Украине зарегистрировали 16 294 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

По данным мониторинга СНБО Украины, всего в стране заражены коронавирусом 709 701 человек. Больше всего случаев в Киеве, Харьковской, Львовской и Одесской областях.

Так, в Одесской области выявили 1 350 новых случая COVID-19. Общее число больных в регионе выросло до 42 851. Умерли 555 больных (плюс 7 за сутки), выздоровели 9 047 пациентов (за сутки плюс 108 человек). Болеют 33 249 человек.

Напомним, на утро пятницы, 27 ноября, в Украине подтвердили 16 218 случаев коронавируса. В Одесской области выявили 966 заболевших за сутки.