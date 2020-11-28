Одесская больница на Троицкой начала принимать пациентов с коронавирусом

Со вчерашнего дня, 27 ноября, Одесская городская больница №5, что на улице Троицкой, начала прием пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, больница заключила договор с Национальной службой здоровья на оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19.

По данным горсовета, «коронавирусное» отделение больнице №5 насчитывает 90 коек, в том числе 8 реанимационных.

Как отметила директор горбольницы №5 Алла Прохорова, в палатах размещаются от двух до четырех пациентов. А палата интенсивной терапии стала отделением интенсивной терапии и реанимации на 8 коек с круглосуточным постом врача-анестезиолога.

На сегодня в отделении обеспечена работа 15 кислородных точек, еще 25 планируется подключить в ближайшее время.

В помещениях на Троицкой имеется компьютерный томограф, что обеспечит возможность проведения КТ одесситам с подозрением на COVID-19 за средства городского бюджета.

Отделения горбольницы №5 на Лидерсовском бульваре будут обеспечивать лечение пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19. Кроме того там хотят капитально отремонтировать детское отделение, что позволит развернуть еще 120 коек по COVID-19.

Также ведутся работы по разворачиванию дополнительных коек для пациентов с COVID-19 в городских больницах №1 и №8.

Напомним, на утро субботы, 28 ноября, в Одесской области выявили 1 350 новых случая COVID-19. Общее число больных в регионе выросло до 42 851.

В Одессе за сутки выявили 689 новых случаев коронавируса. На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 264 пациента с COVID-19, из них 64 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 200 пациентов, из них четыре человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.