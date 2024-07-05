Американская делегация приезжала в Подольск: что их там заинтересовало

Делегация из города Бурлингтон (США), в которую вошли представители мэрии, бизнесмены и общественные активисты, посетили Куяльницкую громаду и подписали меморандум о сотрудничестве.
Американцев заинтересовали плантации овощей
Гости обсудили с представителями местной власти дальнейшую совместную работу, пообщались с жителями, посетили Центр предоставления админуслуг и т.д.
Секретами выращивания хороших урожаев фруктов и овощей поделился руководитель фермерского хозяйства «Агропромсад» Павел Шаповал. Ведь во время визита на его плантации американские гости заинтересовались технологией выращивания овощей.
— Успех выращивания фруктов и овощей зависит от многих факторов. Во-первых, важно правильно подобрать сорта растений, учитывая климатические условия. Во-вторых, необходимо учитывать особенности почв и ухода за растениями, используя натуральные удобрения и средства защиты, — сказал Павел Шаповал.
Новый парк на 500 рабочих мест
Гости посетили индустриальный парк «Р-33», который расположен между городами Подольск и Балта. Это новый парк, который был включен в реестр парков в конце мая этого года. Его территория оснащена необходимыми коммуникациями: здесь работают три артезианские скважины, есть подключение к электросети, железнодорожная ветка, что значительно облегчает логистику.
Впечатляют площади, на которых вскоре появятся современные производственные помещения и админблоки. В частности, общая площадь зданий на территории парка составит около 30 тысяч квадратных метров. Реконструкция и новые здания создадут около 500 новых рабочих мест.
Индустриальный парк «Р-33» обещает стать моделью эффективного использования природных ресурсов и сохранения окружающей среды.
Визит гостей в громаду можно считать результативным началом дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Что такое индустриальный парк?
Индустриальный парк — это территория, на которой расположены предприятия, созданные ради улучшения экономических, экологических и социальных показателей деятельности путем сотрудничества.
Целью создания таких парков является обеспечение предприятий общей инфраструктурой и обеспечение контроля над производством и воздействием на окружающую среду. Парки обычно располагаются на окраинах городов или вне жилых районов.