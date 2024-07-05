Американская делегация приезжала в Подольск: что их там заинтересовало

Американцев заинтересовали плантации овощей

Гости обсудили с представителями местной власти дальнейшую совместную работу, пообщались с жителями, посетили Центр предоставления админуслуг и т.д.

Секретами выращивания хороших урожаев фруктов и овощей поделился руководитель фермерского хозяйства «Агропромсад» Павел Шаповал. Ведь во время визита на его плантации американские гости заинтересовались технологией выращивания овощей.

— Успех выращивания фруктов и овощей зависит от многих факторов. Во-первых, важно правильно подобрать сорта растений, учитывая климатические условия. Во-вторых, необходимо учитывать особенности почв и ухода за растениями, используя натуральные удобрения и средства защиты, — сказал Павел Шаповал.

Новый парк на 500 рабочих мест

Гости посетили индустриальный парк «Р-33», который расположен между городами Подольск и Балта. Это новый парк, который был включен в реестр парков в конце мая этого года. Его территория оснащена необходимыми коммуникациями: здесь работают три артезианские скважины, есть подключение к электросети, железнодорожная ветка, что значительно облегчает логистику.

Впечатляют площади, на которых вскоре появятся современные производственные помещения и админблоки. В частности, общая площадь зданий на территории парка составит около 30 тысяч квадратных метров. Реконструкция и новые здания создадут около 500 новых рабочих мест.

Индустриальный парк «Р-33» обещает стать моделью эффективного использования природных ресурсов и сохранения окружающей среды.

Визит гостей в громаду можно считать результативным началом дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Что такое индустриальный парк?

Индустриальный парк — это территория, на которой расположены предприятия, созданные ради улучшения экономических, экологических и социальных показателей деятельности путем сотрудничества.

Целью создания таких парков является обеспечение предприятий общей инфраструктурой и обеспечение контроля над производством и воздействием на окружающую среду. Парки обычно располагаются на окраинах городов или вне жилых районов.