Про це інформує відділ економіки та агропромислового розвитку Болградської РДА.

За даними Державної служби статистики України, середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у ІV кварталі 2024 року по державі склала 24 тисячі 153 гривні.

Середньомісячна зарплата на підприємствах Болградського району становила 14 тисяч 283 гривні, що на 9 тисяч 870 гривень (41%) менше за середньомісячну заробітну плату по Україні.

Найнижчі зарплати в Кубейській громаді – 12 тис. 563 грн і Гродненській – 12 тис. 554 грн.

Відділом економіки та агропромислового розвитку проведено аналіз середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності, за результатами якого встановлено, що найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в Болградському районі спостерігається в таких галузях, як:

державне управління та оборона – 16 тис. 181 грн;

сільське господарство – 14 тис. 807 грн;

освіта – 14 тис. 436 грн.

Проблемним залишається питання заборгованості з виплати заробітної плати. На кінець 2024 року заборгованість із виплати заробітної плати існувала на чотирьох підприємствах району. За період з вересня по грудень 2024 року заборгованість зменшилася на 2 млн 512 тис. 300 грн і склала 10 млн 217 тис. 600 тис. грн.

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