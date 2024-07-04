Какой была средняя зарплата в Одесской области в 2023 году и кому платили больше всего

Среднемесячная заработная плата в Одесской области в 2023 году составляла 13396 гривен, что больше на 11,7%, чем аналогичный показатель — 11996 грн в 2022 году. Такие данные указаны в проекте решения Одесской ОГА об отчете по выполнению «Программы социально-экономического и культурного развития Одесской области за 2023 год».
В каких отраслях была самая большая среднемесячная зарплата
Самый высокий уровень среднемесячной заработной платы среди официально трудоустроенных зафиксирован в следующих отраслях:
- информация и телекоммуникации — 28784 грн;
- поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 19105 грн;
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 16378 грн;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 16341 грн;
- финансовая и страховая деятельность — 15 351 грн.