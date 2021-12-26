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В Белгороде-Днестровском медикам скорой пришлось вызывать на помощь спасателей

В Белгороде-Днестровском медикам скорой пришлось вызывать на помощь спасателей

Пожилой мужчина сломал бедро. Но сотрудникам скорой оказалось не под силу вынести пострадавшего на носилках из его квартиры. Пришлось вызывать на помощь спасателей.

Больного не могли эвакуировать из-за узкой винтовой лестницы

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Подобный ситуации, как правило, возникают, когда люди, нуждающиеся в госпитализации, имеют слишком большой вес. Но в этот раз причина была другой.

Наружная лестница, ведущая на второй этаж дома, в котором находится квартира пострадавшего, оказалась слишком узкой, и медики не смогли справиться самостоятельно с эвакуацией.

На помощь медикам пришли спасатели

В сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области сказано, что 26 декабря в 10 часов 25 минут, в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в городе Белгород-Днестровский на улице Измаильская, на 2-м этаже двухэтажного жилого здания, требовалась помощь по транспортировке больного в карету скорой медицинской помощи .

Работники ГСЧС с помощью носилок перенесли больного в карету экстренной медицинской помощи, после чего того доставили в приемное отделение Белгород-Днестровской городской больницы, с предварительным диагнозом перелом левого бедра.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как селе Чижово Березовского района скорая не смогла по вызову проехать к больной женщине, потому что дорога из-за дождей превратилась в настоящее болото. Диспетчеру службы экстренной медицинской помощи 103 пришлось просить о помощи спасателей, которые на носилках донесли больную из дома, до кареты скорой.

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Фото Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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