В Арцизе масово уничтожают большие деревья: что стало причиной такого варварства

Активисты публикуют в соцсетях фото спиленных насаждений и призывают подавать жалобы в Государственную Экологическую инспекцию.

Причину такого варварства пояснил мэр Арциза Сергей Парпуланский в Facebook.

По его словам, в октябре месяце стало известно, что Арцизское ЖБИ отказывается в дальнейшем обслуживании и питании электроэнергией микрорайона, ведь трансформатор, расположенный на территории ЖБИ, подает питание, кроме завода, на микрорайон. Этот вопрос был поднят неравнодушными жителями города – как именно будет отапливаться микрорайон в зимнее время.

Глава общества отмечает, что проблему нужно было решать немедленно, ведь речь идет о комфорте горожан. Поэтому срочно начались переговоры с ДТЭК о проведении альтернативной линии мимо ЖБИ.

Чтобы создать условия для прокладки новой линии необходимо расчистить от деревьев и ветвей территории, где эта линия будет проходить.

“Да, я понимаю, что такие действия со стороны выглядят варварски. Но это не прихоть власти. Это вынужденный шаг, который снабдит микрорайон электроэнергией. Констатирую, что в адрес городского совета поступило письмо от ДТЭК о подготовке территории для прокладки резервной линии питания от улицы Добровольского, 7 до ЗТП-310 и по каждому дереву есть акты. Кроме того, отдел ЖКХ постоянно принимает заявления жителей о спиле опасных сухих насаждений. В последнее время поступило более 50 подобных заявлений. И мы должны на них реагировать, ведь это безопасность людей и их имущества», – заметил Сергей Парпуланский.

Он отметил, что только в этом году было высажено более 1500 разных деревьев и кустов.

«Я понимаю, что для многих «диванных» экспертов эта тема «на руку». Ибо каждый хочет выехать на этом и показать себя знатоком «как лучше надо делать», при этом не покидая границ социальных сетей. Я уверен, что именно эти эксперты, оставшись без света зимой, говорили бы: а почему вы не сделали эту линию раньше?” – ответил недовольным горожанам городской голова.