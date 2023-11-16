В Арцизі масово знищують великі дерева: що спричинило таке варварство

Активісти публікують у соцмережах фото спиляних насаджень та закликають подавати скарги до Державної екологічної інспекції.

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Причину такого варварства пояснив мер Арциза Сергій Парпуланський у Facebook.

За його словами, у жовтні місяці стало відомо, що Арцизьке ЗБВ відмовляється у подальшому обслуговуванні та живленні електроенергією мікрорайону, адже трансформатор, розташований на території ЗБВ, подає харчування, окрім заводу, на мікрорайон. Це питання було порушено небайдужими жителями міста – як саме опалюватиметься мікрорайон у зимовий час.

Мер наголошує, що проблему треба було вирішувати негайно, адже йдеться про комфорт містян. Тому терміново почалися переговори з ДТЕК щодо проведення альтернативної лінії повз ЗБВ.

Щоб створити умови для прокладання нової лінії, необхідно розчистити від дерев і гілок території, де ця лінія проходитиме.

Так, я розумію, що такі дії з боку виглядають варварськи. Але це не забаганка влади. Це вимушений крок, який забезпечить мікрорайон електроенергією. Констатую, що на адресу міської ради надійшов лист від ДПЕК про підготовку території для прокладання резервної лінії харчування від вулиці Добровольського, 7 до ЗТП-310 та по кожному дереву є акти. Крім того, відділ ЖКГ постійно приймає заяви мешканців про спилення небезпечних сухих насаджень. Останнім часом надійшло понад 50 подібних заяв. І ми повинні на них реагувати, адже це безпека людей та їхнього майна, – зауважив Сергій Парпуланський.

Він зазначив, що лише цього року було висаджено понад 1500 різних дерев та кущів.

Я розумію, що для багатьох “диванних” експертів ця тема “на руку”. Бо кожен хоче виїхати на цьому і показати себе знавцем” як краще треба робити”, при цьому не залишаючи меж соціальних мереж. Я впевнений, що саме ці експерти , залишившись без світла взимку, казали б: чому ви не зробили цю лінію раніше? – відповів незадоволеним городянам міський голова.