В Одесской области развернут самый большой флаг Украины

23 августа в 9:45 на центральной площади города Ананьев Одесской области, площади Победы, развернут самый большой флаг Украины. Акция пройдет в честь дня Украинского Флага, сообщается на странице проекта «Культурная Демократия».

Флаг-рекордсмен изготовлен ко Дню Независимости Украины в 2012 году. Впервые его развернули в Киеве возле университета имени Тараса Шевченко. Именно тогда был установлен рекорд, который занесли в Книгу рекордов Украины как самый большой государственный флаг Украины в мире. Размеры флага 60 на 40 метров, площадь – 2400 квадратных метров.

С 2012 года флаг путешествует всеми уголками Украины, его разворачивали во всех областных центрах и крупных городах Украины. Был он и в зоне АТО и даже в Кракове. В Одессе его разворачивали 28 июня 2014 года на Потемкинской лестнице.

Ранее мы писали о том, что в Одессе рядом с аэропортом установили 50 метровый флагшток с государственным флагом Украины.

Фото UNN