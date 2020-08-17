Ужесточение карантина и смерть тренера: чрезвычайные новости Одессы и области 17 августа

В Одессе и Одесской области в понедельник, 17 августа, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- Фермер из Бессарабии показал урожай винограда 2020 года. В Бессарабии (Одесская область) активно сбор урожая винограда столовых сортов.
- В этом году самая низкая урожайность пшеницы в Украине зафиксирована в Одесской области – 1,3 т / га.
- Мэрия Одессы ужесточит карантинные ограничения в городе в связи с COVID-19.
- 16 августа в Одессе на 46-м году жизни умер Виталий Радов. Это вице-президент городской Федерации баскетбола, тренер и арбитр с многолетним стажем, директор Одесской Баскетбольной Лиги.