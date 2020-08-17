В Одессе умер известный баскетбольный тренер 

16 августа в Одессе на 46-м году жизни умер Виталий Радов. Это вице-президент городской Федерации баскетбола, тренер и арбитр с многолетним стажем, директор Одесской Баскетбольной Лиги.

О его смерти сообщил сайт мэрии Одессы. Так, Виталий Радов недавно попал в больницу в тяжелом состоянии, после чего перенес операцию. Получив необходимую медицинскую помощь врачей, однако организм все же не выдержал.

Родом Радов он из Измаила, но с 1993 года жил и работал в Одессе.

С 2000 года тренировал студенческие сборные Одесского национального политехнического университета и Одесского национального медицинского университета.

В качестве главного тренера работал с командами Высшей лиги чемпионата Украины “Домоград” и “Торнадо”. Приводил к победам в первенствах страны сборную ветеранов Одесской области, а также выигрывал Всеукраинскую Спартакиаду со студенческой сборной Одесской области.

Напомним, недавно умер одесский джазмен Николай Голощапов.

Фото: сайт мэрии Одессы.