Утвержден проект содержания парка имени Шевченко: что это значит

На пленарном заседании сессии Одесского городского совета был утвержден новый проект содержания центрального парка имени Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Документ определяет порядок использования территории парка, который относится к природно-заповедному фонду, с целью защиты его зеленой зоны.
Проект направлен на сохранение зеленых насаждений и охрану природной среды парка. В нем закреплены правила и ограничения по использованию территории, а также предусмотрены будущие мероприятия по благоустройству и развитию инфраструктуры. Все работы будут выполняться в соответствии с этим утвержденным проектом.
Крім парку ім. Шевченка, схожі проєкти отримають й інші об’єкти природно-заповідного фонду в Одесі. Серед них такі відомі парки, як Міський сад, Лузанівка, Дюковський сад, дендропарк Перемоги і парк Савицького.
Читайте також: Прогулянка Одесою: який вигляд має парк Шевченка восени (фоторепортаж)
откроют еще 1 луна-парк!