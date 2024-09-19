Новости Одессы и Одесской области

Утвержден проект содержания парка имени Шевченко: что это значит

Утвержден проект содержания парка имени Шевченко: что это значит

На пленарном заседании сессии Одесского городского совета был утвержден новый проект содержания центрального парка имени Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Документ определяет порядок использования территории парка, который относится к природно-заповедному фонду, с целью защиты его зеленой зоны.

Проект направлен на сохранение зеленых насаждений и охрану природной среды парка. В нем закреплены правила и ограничения по использованию территории, а также предусмотрены будущие мероприятия по благоустройству и развитию инфраструктуры. Все работы будут выполняться в соответствии с этим утвержденным проектом.

Крім парку ім. Шевченка, схожі проєкти отримають й інші об’єкти природно-заповідного фонду в Одесі. Серед них такі відомі парки, як Міський сад, Лузанівка, Дюковський сад, дендропарк Перемоги і парк Савицького.

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вячкслав
вячкслав
14 минут назад

откроют еще 1 луна-парк!

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