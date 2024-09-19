Затверджено проєкт утримання парку імені Шевченка: що це означає

На пленарному засіданні сесії Одеської міської ради було затверджено новий проєкт утримання центрального парку імені Шевченка. Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Документ визначає порядок використання території парку, який належить до природно-заповідного фонду, з метою захисту його зеленої зони.
Проєкт спрямований на збереження зелених насаджень та охорону природного середовища парку. В ньому закріплено правила та обмеження щодо використання території, а також передбачено майбутні заходи з благоустрою та розвитку інфраструктури. Усі роботи будуть виконуватися відповідно до цього затвердженого проєкту.
Окрім парку ім. Шевченка, схожі проєкти отримають й інші об’єкти природно-заповідного фонду в Одесі. Серед них такі відомі парки, як Міський сад, Лузанівка, Дюківський сад, дендропарк Перемоги та парк Савицького.