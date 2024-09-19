Затверджено проєкт утримання парку імені Шевченка: що це означає

Документ визначає порядок використання території парку, який належить до природно-заповідного фонду, з метою захисту його зеленої зони.

Проєкт спрямований на збереження зелених насаджень та охорону природного середовища парку. В ньому закріплено правила та обмеження щодо використання території, а також передбачено майбутні заходи з благоустрою та розвитку інфраструктури. Усі роботи будуть виконуватися відповідно до цього затвердженого проєкту.

Окрім парку ім. Шевченка, схожі проєкти отримають й інші об’єкти природно-заповідного фонду в Одесі. Серед них такі відомі парки, як Міський сад, Лузанівка, Дюківський сад, дендропарк Перемоги та парк Савицького.